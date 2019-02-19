Общество

Путин поручил отменить НДФЛ при продаже жилья через 3 года после покупки

Президент России Владимир Путин поручил сократить с пяти до трех лет срок владения недвижимостью, после которого владелец может продать жилье без уплаты НДФЛ. Доход от продажи жилья не будет облагаться налогом, если оно является единственным, сообщает пресс-служба Кремля.

Как отмечает «Коммерсант», сейчас владелец освобождается от уплаты НДФЛ с вырученных от продажи квартиры или дома денег, если он владел жильем более пяти лет; если недвижимость была получена в дар или по наследству, срок составляет три года.

С соответствующей инициативой к президенту обратился гендиректор группы компаний «Доверие» Дмитрий Панов во время форума «Деловой России» 6 февраля 2019 года.

«У нас такой порядок действовал до 2015 года, потом это количество лет было увеличено. Давайте, чтобы не было здесь всяких злоупотреблений, здесь нужно посмотреть, конечно. Но если речь идет о единственном жилье, как Вы сказали, то тогда мне кажется, что это вполне обоснованное предложение, я его поддержу»,— сказал Владимир Путин.

Согласно поручению, правительство должно подготовить необходимые поправки в законодательство до конца февраля, а затем получить одобрение парламента. В случае принятия законопроекта он может вступить в силу с 2020 года.

В ноябре 2018 года в Госдуму был был внесен проект с поправками к антиотмывочному закону, согласно которому риэлторов будут обязывать сообщать в Росфинмониторинг о сделках с недвижимостью, включая их цену, а банки — о связанных с ними операциях с денежными средствами. И эта информация может попасть к налоговикам. Сейчас продавцы жилья нередко скрывают реальную цену сделки с недвижимостью в случае владения ею не более трех–пяти лет.