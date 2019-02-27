Общество

Земельный участок могут снять с кадастрового учета, если право собственности на него не зарегистрировано

В соответствии с частью 3 статьи 70 Федерального закона орган регистрации прав снимает с государственного кадастрового учета земельные участки, однако не все из них, а только те, в отношении которых имеют место следующие критерии: во-первых, земельный участок был учтен до 1 марта 2008 года, во-вторых, в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) в отношении него отсутствует запись о правообладателе, сообщили Псковской Ленте Новостей в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области.

То есть владелец до настоящего времени по каким-то причинам (не знал, забыл, не хотел платить налоги и т.д.) не зарегистрировал на свой участок право собственности. Такие земельные участки приобретут статус «Архивный». Снятые с кадастрового учета земельные участки приобретают статус свободных (неразграниченных) земель, право распоряжения которыми переходит уполномоченному органу местного самоуправления.

В связи с этим Кадастровая палата по Псковской области рекомендует жителям региона убедится в наличии в ЕГРН сведений о правообладателе земельного участка, поставленного на кадастровый учет до 1 марта 2008 года. Для этого необходимо на сайте Росреестра в сервисе «Справочная информация об объектах недвижимости в режиме «online» проверить сведения об интересующем земельном участке и убедиться, что в полученных результатах запроса в разделе «Права и обременения» имеется запись о регистрации права. Это означает, что данный участок не будет снят с учета.

Кроме того, можно обратиться с запросом о предоставлении сведений из Единого государственного реестра недвижимости в любое отделение Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» (МФЦ), офис Кадастровой палаты или запросить в электронном виде с помощью специального сервиса на портале Росреестра https://rosreestr.ru. .

Если окажется, что в ЕГРН отсутствует запись о праве, необходимо подать документы на регистрацию права собственности в офис МФЦ.