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Юрист облсовпрофа помогла псковичу вернуть ошибочный перевод

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Юрист Псковского облсовпрофа Ирина Лебедева помогла члену профсоюза вернуть ошибочный перевод, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.

Член профсоюза осуществил перевод денежных средств с банковской карты, выпущенной одним кредитным учреждением, на собственную карту, открытую в другом банке, указав в качестве реквизита номер телефона. В момент проведения операции произошёл технический сбой, в результате которого денежные средства были зачислены не на счёт получателя, а на счёт третьего лица, не связанного с отправителем какими-либо финансовыми или иными отношениями.

При этом номер телефона, указанный при переводе, не был ранее сохранён в контактной книге отправителя, что подтверждает отсутствие намерения совершить перевод данному лицу.

Особую правовую сложность представлял тот факт, что на момент выявления ошибки в отношении получателя средств была инициирована процедура признания его банкротом, что создавало риски утраты возможности возврата денежных средств в рамках исполнительного производства.

Как рассказали в облсовпрофе, благодаря своевременной претензионной работе юриста Псковского облсовпрофа Ирины Лебедевой, удалось добиться признания перевода ошибочным в соответствии с положениями статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации. В результате денежные средства были возвращены отправителю в полном объёме до включения их в конкурсную массу должника.

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