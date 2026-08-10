Юрист рассказал, можно ли использовать ИИ на работе

Сотрудники могут использовать искусственный интеллект при выполнении работы, если это не противоречит внутренним правилам компании и при этом не разглашается коммерческая тайна, сообщил юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев клуб» Илья Русяев.

«Трудовой кодекс не содержит нормы, которая запрещала бы работнику пользоваться нейросетью при выполнении задач. Сотрудник вправе применять инструменты, которые помогают ему исполнять обязанности, и сам по себе выбор такого помощника остается на его усмотрение, пока иное не установлено работодателем», - рассказал Илья Русяев.

Согласно статье 22 Трудового кодекса («Основные права и обязанности работодателя») руководитель может вводить внутренние правила и требовать их исполнения. Статья 189 ТК РФ определяет дисциплину и трудовой распорядок, а статья 21 указывает на обязанности работника соблюдать установленные работодателем правила, пишет РИА Новости.

«Значит, компания может прописать в должностной инструкции, правилах распорядка или трудовом договоре, где и как разрешено обращаться к искусственному интеллекту, а где это исключено. Нарушение такого запрета открывает путь к дисциплинарному взысканию по статье 192 Трудового кодекса ("Дисциплинарные взыскания"), от замечания до расторжения договора при повторности», - отметил Илья Русяев.

Юрист также обратил внимание на два ограничения, которые действуют без внутренних правил в компании.

«Первое связано с законом от 29 июля 2004 года №98-ФЗ о коммерческой тайне. Когда работник загружает в стороннюю нейросеть внутренние документы, расчеты или клиентскую базу, он выносит охраняемые сведения за периметр компании. Второе основано на законе от 27 июля 2006 года №152-ФЗ о персональных данных. Передача сервису сведений о клиентах или коллегах без правового основания образует самостоятельное нарушение», - уточнил Илья Русяев.

Он напомнил, что 26 июля был подписан федеральный закон №243-ФЗ о поддержке развития технологий ИИ, который вступит в силу с 1 сентября. Юрист добавил, что правила маркировки сгенерированного контента заработают с 1 марта 2027 года.

«Закон обязывает владельцев сервисов сообщать, кому принадлежат права на созданный результат и на каких условиях его можно выгрузить. Поэтому работодателю стоит заранее закрепить в договоре и локальном акте, кому переходят права на тексты, код и изображения, полученные через нейросеть», - заключил Илья Русяев.