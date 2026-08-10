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Банковские реквизиты ПсковГУ изменятся с 6 сентября

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Банковские реквизиты Псковского государственного университета изменятся с 6 сентября. Корректировки связаны с реорганизацией территориальных учреждений Банка России, сообщили в пресс-службе вуза.

Изображение предоставлено пресс-службой Псковского государственного университета

«Просим внимательно ознакомиться с новыми данными и использовать их при оформлении платежей. Перечисления по старым реквизитам будут не действительными. Это касается всех видов платежей — оплаты образовательных услуг, проживания в общежитии, договоров и других перечислений», — прокомментировали в пресс-службе.

С 6 сентября будут действовать следующие реквизиты: 

  • Расчетный счет: 03214643000000013215;
  • Банк: ОКЦ №1 ВВГУ  БАНКА РОССИИ//УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород;
  • БИК:  012202102;
  • Кор. счет: 40102810745370000024;
  • Получатель: УФК по Нижегородской  области (ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», л/с 20576Ц63690). 
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