Банковские реквизиты ПсковГУ изменятся с 6 сентября

Банковские реквизиты Псковского государственного университета изменятся с 6 сентября. Корректировки связаны с реорганизацией территориальных учреждений Банка России, сообщили в пресс-службе вуза.
Изображение предоставлено пресс-службой Псковского государственного университета
С 6 сентября будут действовать следующие реквизиты:
- Расчетный счет: 03214643000000013215;
- Банк: ОКЦ №1 ВВГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород;
- БИК: 012202102;
- Кор. счет: 40102810745370000024;
- Получатель: УФК по Нижегородской области (ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», л/с 20576Ц63690).