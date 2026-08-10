Банковские реквизиты ПсковГУ изменятся с 6 сентября

Банковские реквизиты Псковского государственного университета изменятся с 6 сентября. Корректировки связаны с реорганизацией территориальных учреждений Банка России, сообщили в пресс-службе вуза.

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«Просим внимательно ознакомиться с новыми данными и использовать их при оформлении платежей. Перечисления по старым реквизитам будут не действительными. Это касается всех видов платежей — оплаты образовательных услуг, проживания в общежитии, договоров и других перечислений», — прокомментировали в пресс-службе.