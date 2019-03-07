Общество

Стартовал открытый конкурс проектов музыки к гимну Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал распоряжение о проведении открытого конкурса проектов музыки к гимну Псковской области. Конкурс продлится до 15 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Основой музыки гимна является текст гимна Псковской области, указанный в проекте закона Псковской области «О гимне Псковской области» принятого в первом чтении, согласно постановлению Псковского областного Собрания депутатов от 25 декабря 2018 года.

Участники должны представить на конкурс аудио-запись на СD (флеш-накопителе) или в виде ссылки на интернет-ресурсе компьютерный набор нотного текста. Аудиозапись должна представлять собой песню: вокальное (хоровое) исполнение с музыкальным сопровождением. К конкурсному проекту композитор (композиторы) прилагает краткие сведения о своем творчестве и опыте в создании музыкальных произведений различных жанров.

Положение и техническое задание о конкурсе представлены на сайте администрации Псковской области.