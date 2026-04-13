Новая семейная выплата будет доступна работающим россиянам с двумя и более детьми

Новая семейная выплата будет доступна работающим россиянам минимум с двумя детьми, сообщили в пресс-службе Соцфонда.

«С этого года работающие родители с двумя и более детьми смогут получить ежегодную семейную выплату», — заявили в СФР.

Оформить эту меру поддержки могут граждане России, постоянно проживающие на территории страны. Родители также должны быть налоговыми резидентами и уплатить НДФЛ в году, предшествующем обращению за выплатой. Заявления начнут принимать с 1 июня.

Льготу одобрят, если доход на одного члена семьи не превышает полтора прожиточного минимума в регионе. При этом имущество должно соответствовать критериям, установленным законом.

Выплату рассчитают так: налог с доходов семьи в течение года удержат полностью, затем его пересчитают по сниженной ставке 6% и вернут разницу. Право на льготу имеют оба родителя при условии уплаты НДФЛ, пишет РИА Новости.

Обратиться за средствами можно будет через «Госуслуги», в клиентских отделениях Социального фонда и МФЦ. Выплата не лишает права на другие пособия и меры поддержки.