Общество

Госдума расширила основания для отсрочки от армии

Госдума во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон, позволяющий получить отсрочку от призыва на военную службу. Об этом сообщает «Интерфакс».

Закон позволяет молодым людям, которым еще во время обучения в школе исполнилось 18 лет, получить отсрочку от призыва для обучения в бакалавриате, а потом - в магистратуре. Он также предоставит юношам, достигшим призывного возраста в период учебы в школе, право на отсрочку от призыва на военную службу в связи с обучением по программам среднего профобразования.

Что касается еще одного основания для отсрочки, то право на нее будут также иметь обучающиеся очно за бюджетный счет на подготовительных отделениях государственных вузов. При этом должны быть соблюдены еще два условия: поступить на подготовительное отделение нужно в год получения среднего общего образования и срок действия отсрочки - не более года.

Как ранее пояснил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин, эта инициатива уравнивает студентов в правах на отсрочку от военной службы.

Спикер обратил внимание на то, что сейчас молодые люди, которым 18 лет исполнилось еще в школе, находятся в неравных условиях при получении высшего образования со сверстниками, достигшими этого возраста после окончания школы.

Закон «исправляет несправедливость, при которой студенты, воспользовавшиеся первой отсрочкой от армии еще в школе из-за наступления призывного возраста, не могут получить отсрочку для продолжения обучения в магистратуре», пояснил Володин.

«Поправки (в действующее законодательство – ред.) позволяют молодым людям пройти непрерывное обучение вне зависимости от даты достижения ими призывного возраста», - добавил он.