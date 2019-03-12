Общество

Управляющая компания Пустошки привлечена к ответственности за нарушение срока предоставления информации депутату

Прокуратура Пустошкинского района провела проверку соблюдения законодательства, регламентирующего порядок предоставления информации депутатам представительного органа местного самоуправления.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, в ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований ч.1 ст.17 Закона Псковской области от 14.06.2006 № 558-оз «О статусе депутата представительного органа муниципального образования» управляющей компанией с нарушением установленного срока предоставлена информация об освобождении жилого помещения муниципального жилищного фонда депутату Собрания депутатов Пустошкинского района по его запросу.

В этой связи прокурором района в отношении начальника управляющей компании возбуждено дело об административном правонарушении.

Материалы дела об административном правонарушении направлены мировому судьей судебного участка № 14 по Пустошкинскому району для рассмотрения по существу.