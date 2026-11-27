Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Псковской области совершили более 300 выездов на охраняемые объекты по сигналам тревоги с 19 по 25 ноября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, за этот период росгвардейцы задержали 19 человек за административные правонарушения.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Один из задержанных - 54-летний пскович, который в нетрезвом виде нарушил правила дорожного движения. Наряд группы задержания оперативно доставил мужчину сотрудникам ДПС для дальнейшего разбирательства.

Всего под централизованной охраной росгвардейцев находятся 3158 объектов, включая 2394 квартиры и около 100 транспортных средств. Круглосуточное дежурство и быстрое реагирование на сигналы позволяют обеспечивать безопасность имущества граждан и организаций, отметили в пресс-службе ведомства.