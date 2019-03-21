Общество

Марина Гаращенко: Показатели смертности от естественных причин продолжают снижаться

Показатели смертности от естественных причин в Псковской области продолжают снижаться. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 26 марта, сообщила на заседании администрации Псковской области Марина Гаращенко.

Согласно данным Росстата, смертность от естественных причин составляет 758 человек, что ниже на 23%, чем в 2013 году.

98 человек погибло в 2018 году в результате ДТП. Марина Гаращенко отметила, что данный показатель снизился на 31% по сравнению с 2013 годом.

В ходе заседания было отмечено, что сократилось количество смертей в результате самоубийств. Так, в 2018 году количество смертей составило 111 человек, по сравнению с 2013 годом этот показатель снизился на 32,3%.

Смертность от внешний причин на территории Псковской области составила 119,5 на 100 тыс. населения, что на 37,7% ниже, чем в 2012 году.

Из 12 контрольных показателей целевые значения достигнуты по 8 позициям - смертность от ДТП, смертность от случайных утоплений, смертность от случайных утоплений, смертность от самоубийств, смертность от убийств, смертность от пожаров, воздействие дыма, огня и пламени, воздействие низких температур.

По 3 позициям – смертность от ДТП, от случайных отравлений алкоголем и от отравления алкоголем с неопределенными намерениями выше прогнозируемых значений.