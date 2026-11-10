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В ПсковГУ стартовал недельный интенсив проекта «Архитекторы будущего»

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На базе Псковского государственного университета стартовал недельный образовательный блок проекта «Архитекторы будущего». К интенсиву присоединились 100 студентов колледжа, бакалавриата и магистратуры, готовых пройти путь от генерации идеи до её воплощения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе университета. 

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского государственного университета

Ключевая особенность проекта — междисциплинарный подход. В одной команде встречаются представители совершенно разных сфер: от инженеров до юристов. Такой формат позволяет посмотреть на решение прикладных задач под новым углом и создать действительно востребованные продукты.

«Ядро нашего проекта — междисциплинарность. В одной команде встречаются инженеры, юристы и гуманитарии, чтобы вместе придумать нестандартные решения для реализации своих идей. Мы хотим, чтобы их проекты были востребованы на практике и уже завтра приносили пользу университету и региону», — подчеркнула проректор по инновационной деятельности ПсковГУ Екатерина Гончарова.

Программа стартовала с лекции о проектной деятельности, где участникам объяснили критерии жизнеспособности идей. Впереди у команд — интенсивы, доработка концепций и защита первых прототипов.

Проект «Архитекторы будущего» реализуется по гранту Росмолодёжи «вМесте» и является частью большой программы ПсковГУ по развитию междисциплинарного образования.

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