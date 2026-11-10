Почему для пенсии, больничного и досрочного выхода годы не совпадают, ответил эксперт

Многие уверены, что трудовой путь измеряется просто — количеством отработанных лет, но на деле всё гораздо сложнее. Оказывается, для разных целей существуют разные правила подсчёта, и незнание этого может дорого обойтись, пояснил эксперт по социально-экономической политике НИЯУ МИФИ Яков Якубович.
Для пенсии по старости в 2026 году нужно не меньше 15 лет страхового стажа и не меньше 30 пенсионных баллов. Кроме работы, в стаж входят нестраховые периоды: служба в армии по призыву, уход за ребёнком до полутора лет, уход за инвалидом I группы, ребёнком-инвалидом или человеком старше 80 лет, время получения пособия по безработице. Засчитывают их, если до или после была работа.
В 2026 году произошло важное изменение. Раньше уход за детьми засчитывали в стаж не больше чем на шесть лет в сумме, то есть фактически только за четверых детей. Постановлением правительства от 19 января 2026 года № 11 этот лимит сняли: теперь в стаж входят все периоды ухода за каждым ребёнком до полутора лет, а за близнецов время считают по каждому ребёнку отдельно. Для мам с пятью и более детьми это прямая прибавка к пенсии.
С досрочной пенсией за длительный стаж всё строже. Чтобы уйти на пенсию на два года раньше, мужчине нужно 42 года стажа, женщине — 37 лет, и нестраховые периоды, например, уход за ребёнком или служба по призыву, в этот стаж не входят. Женщина с 37 годами стажа, из которых три года она была в декрете с двумя детьми, для обычной пенсии всё имеет, а для досрочной ей не хватит как раз этих трёх лет.
Стаж для больничного — третья история. В него входят работа по трудовому договору, государственная и военная служба, деятельность, за которую платили взносы на случай болезни, а с 2023 года и работа по договорам ГПХ, если с неё уплачены такие взносы. От стажа зависит размер пособия: при стаже меньше 5 лет больничный оплачивают в размере 60% среднего заработка, от 5 до 8 лет — 80%, от 8 лет — 100%. Максимальная выплата в 2026 году — 6 827,40 рубля в день.
Сложнее всего с периодами до 2002 года: главный документ — трудовая книжка. Если её нет или в ней ошибки, помогут трудовые договоры, выписки из приказов, справки о зарплате, военный билет, архивные справки. Если организации уже нет, запрос направляют в архив. Свидетелей можно привлечь только для периодов до 1998 года и только если документы пропали не по вине работника. Если фонд всё равно отказал, остаётся суд, пишет RuNews24.ru.