Почему для пенсии, больничного и досрочного выхода годы не совпадают, ответил эксперт

Многие уверены, что трудовой путь измеряется просто — количеством отработанных лет, но на деле всё гораздо сложнее. Оказывается, для разных целей существуют разные правила подсчёта, и незнание этого может дорого обойтись, пояснил эксперт по социально-экономической политике НИЯУ МИФИ Яков Якубович.

«Многие уверены, что стаж один: сколько лет проработал, столько и есть. На самом деле для пенсии, для больничного и для досрочного выхода на пенсию считают разные периоды, и человек может узнать об этом только тогда, когда ему откажут. Трудовой стаж — старое понятие: всё время работы, записанное в трудовой книжке. До 2002 года пенсию считали по нему. С 2002 года главным стал страховой стаж — периоды, за которые работодатель платил взносы в пенсионный фонд. Отсюда вывод: если человек работал в серую и взносы не платились, эти годы в стаж не попадут», — пояснил Яков Якубович.

Для пенсии по старости в 2026 году нужно не меньше 15 лет страхового стажа и не меньше 30 пенсионных баллов. Кроме работы, в стаж входят нестраховые периоды: служба в армии по призыву, уход за ребёнком до полутора лет, уход за инвалидом I группы, ребёнком-инвалидом или человеком старше 80 лет, время получения пособия по безработице. Засчитывают их, если до или после была работа.

В 2026 году произошло важное изменение. Раньше уход за детьми засчитывали в стаж не больше чем на шесть лет в сумме, то есть фактически только за четверых детей. Постановлением правительства от 19 января 2026 года № 11 этот лимит сняли: теперь в стаж входят все периоды ухода за каждым ребёнком до полутора лет, а за близнецов время считают по каждому ребёнку отдельно. Для мам с пятью и более детьми это прямая прибавка к пенсии.

С досрочной пенсией за длительный стаж всё строже. Чтобы уйти на пенсию на два года раньше, мужчине нужно 42 года стажа, женщине — 37 лет, и нестраховые периоды, например, уход за ребёнком или служба по призыву, в этот стаж не входят. Женщина с 37 годами стажа, из которых три года она была в декрете с двумя детьми, для обычной пенсии всё имеет, а для досрочной ей не хватит как раз этих трёх лет.

Стаж для больничного — третья история. В него входят работа по трудовому договору, государственная и военная служба, деятельность, за которую платили взносы на случай болезни, а с 2023 года и работа по договорам ГПХ, если с неё уплачены такие взносы. От стажа зависит размер пособия: при стаже меньше 5 лет больничный оплачивают в размере 60% среднего заработка, от 5 до 8 лет — 80%, от 8 лет — 100%. Максимальная выплата в 2026 году — 6 827,40 рубля в день.

«Проверить стаж проще всего выпиской из индивидуального лицевого счёта на «Госуслугах», на сайте Социального фонда или в МФЦ: видно, какие периоды учтены и сколько баллов накоплено. Советую делать это не перед пенсией, а сейчас и повторять хотя бы раз в год, сравнивая с трудовой книжкой: нет ли пропущенных лет, правильно ли указаны даты, все ли работодатели на месте. Чаще всего ошибки возникают, когда компания не сдала отчётность или уже ликвидирована. Если нашли ошибку, подайте заявление о корректировке через «Госуслуги» или лично: решение принимают за 10 рабочих дней, но рассмотрение могут приостановить до трёх месяцев», — сказал Яков Якубович.

Сложнее всего с периодами до 2002 года: главный документ — трудовая книжка. Если её нет или в ней ошибки, помогут трудовые договоры, выписки из приказов, справки о зарплате, военный билет, архивные справки. Если организации уже нет, запрос направляют в архив. Свидетелей можно привлечь только для периодов до 1998 года и только если документы пропали не по вине работника. Если фонд всё равно отказал, остаётся суд, пишет RuNews24.ru.