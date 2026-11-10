Глава Псковского округа поздравила полицейских с профессиональным праздником

Глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова поздравила личный состав отдела полиции округа и ветеранов правоохранительной системы с профессиональным праздником. Об этом Наталья Федорова сообщила в своём канале Мах.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова/ канал Мах

В торжественной обстановке она вручила почётные грамоты администрации округа сотрудникам ОМВД, которые проявили высокий профессионализм, ответственность и преданность делу.

«Ваша служба — это ежедневная работа на благо безопасности жителей округа. Вы первыми приходите на помощь, разбираетесь в сложных ситуациях, заботитесь о порядке на улицах и помогаете тем, кто оказался в беде. Именно благодаря вашему труду люди чувствуют себя защищёнными. Особые слова благодарности — ветеранам службы: ваш опыт и наставничество — надёжная опора для молодых сотрудников и залог преемственности в органах внутренних дел. От души желаю вам, уважаемые сотрудники полиции, крепкого здоровья, выдержки, успехов в службе и благополучия в семьях. Пусть поддержка близких всегда придаёт сил, а результаты работы приносят удовлетворение – с праздником!» - отметила Наталья Федорова.