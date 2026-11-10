Мошенники стали предлагать дешевые подписки на онлайн-сервисы

Мошенники предлагают подписку на сервисы по выгодной цене, однако после перевода денег пользователь не получит ничего. Об этом сообщил преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения РТУ МИРЭА Андрей Рыбников.

«Пользователю обещают оплату зарубежного ИИ-сервиса или премиального аккаунта в мессенджере по цене заметно ниже официальной. После этого бот присылает ссылку на страницу оплаты. Человек вводит туда данные карты - и сумма уходит мошенникам, а пострадавший не получает ничего», - рассказал эксперт.

По его словам, приманкой в такой схеме может быть выгодное предложение, а дальше человека уводят на сторонний сайт, чтобы собрать платежные данные, коды и доступ к аккаунту.

«В состоянии "нашел дешевле" критическое мышление притупляется, и человек переходит по ссылке, не проверяя домен. Чем сильнее предложение похоже на "удачную лазейку", тем внимательнее нужно проверять, кто именно принимает деньги и на каком сайте вводятся данные карты», - отметил Андрей Рыбников.

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