 
Общество

День экономиста в России и День офтальмолога отмечают сегодня

0

День экономиста в России, День офтальмолога, День военного пенсионера в России и Всемирный день оригами отмечают сегодня, 11 ноября.

День экономиста в России в списке российских профессиональных праздников появился недавно — в 2015 году. Он был учрежден по предложению Вольного экономического общества приказом министерства экономического развития.

При этом история праздника уходит еще в XVIII век. В 1765 году по инициативе Екатерины II было образовано Императорское Вольное экономическое общество. Его участники изучали и давали экономические знания. Со временем профессия сильно развилась и видоизменилась. Сегодня по всей стране проходят конференции, форумы и тематические мероприятия. Ну а экономисты на предприятиях получают благодарности от начальства и подарки от коллег.

История офтальмологии насчитывает несколько тысячелетий: в древности люди пытались лечить заболевания глаз народными средствами. Но как самостоятельная специальность офтальмология развилась гораздо позже. Благодаря исследованиям ученых появились новые методы диагностики заболеваний глаз, а хирурги смогли проводить лечение более качественно и эффективно.

В календаре несколько праздников посвящены врачам-офтальмологам, занимающимся диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний глаз. В России День офтальмолога отмечают 11 ноября. Хотя дата не имеет официального статуса, этот праздник — возможность поблагодарить специалистов за их труд, а также напомнить пациентам о важности своевременной проверки органов зрения и профилактике глазных заболеваний.

Неофициальный праздник, который в последние годы стал популярным — День военного пенсионера в России, — также отмечается 11 ноября. В этот день поздравления принимают военнослужащие и сотрудники силовых ведомств, вышедшие на заслуженный отдых. В честь праздника проходят встречи бывших сослуживцев, мероприятия с участием ветеранов и молодежи. Дата напоминает о важности социальной поддержки военных пенсионеров и о связи разных поколений защитников Отечества.

Всемирный день оригами пришел к нам из Японии — как и искусство складывания фигурок из бумаги без ножниц и клея, пишет «Газета.ru» .

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026