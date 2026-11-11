Сирены завыли в Псковской области

Сегодня на территории Псковской области завыли сирены с 8:00 до 8:10. В регионе проходит плановая проверка системы оповещения населения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Проверка системы оповещения также пройдет в Пскове и Великих Луках. В 12:00 и 12:10 средства оповещения включат в местах массового пребывания людей.

Такие проверки проводят, чтобы оценить исправность оборудования и готовность системы своевременно предупреждать жителей о чрезвычайных ситуациях.

Включение сирен плановое и не требует от жителей никаких действий.