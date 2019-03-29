Общество

Елена Яковлева покидает пост руководителя областного комитета по охране объектов культурного наследия

Руководитель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Елена Яковлева в ближайшие дни покинет свой пост. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей стало известно из источников, близких к органам исполнительной власти. Имя сменщика Елены Яковлевой пока неизвестно.

Напомним, областной комитет по охране объектов культурного наследия был образован в 2013 году. С момента создания его возглавляла Елена Яковлева.

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Ранее она работала директором ГБУК «Археологический центр Псковской области».

Елена Яковлева окончила исторический факультет Псковского государственного педагогического института им. С.М. Кирова, в 2002 году - аспирантуру ПГПИ (археология). Сферой ее научных интересов является археология русского средневекового города, историческая география, естественно-научные методы в археологии.