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В деревне Михново Пушкиногорского округа благоустраивают берег реки благодаря ТОСу

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В деревне Михново Пушкиногорского муниципального округа благоустраивают берег реки Сороти и обновляют водоснабжение благодаря ТОСу. Об этом пишет глава округа Оксана Филиппова в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

«Сегодня с руководителем ТОС "Михново" Юрием Павловым обсудили перспективы общественного самоуправления в этой небольшой деревне, состоящей буквально из 8 домовладений. Но заинтересованность Юрия Павлова и его неравнодушное отношение к территории, на которой он проживает, дает свои плоды - в этом году из 4-х поданных проектов три стали победителями регионального конкурса», - пишет глава округа.

Проект ТОСа «Михново» по водоснабжению стал победителем муниципального конкурса. Благодаря активности участия в этом году привлечено в деревне Михново почти 1 миллион 200 тысяч из регионального и местного бюджетов.

 

По её словам, проекты благоустройства береговой линии реки Сороть и ремонта водоснабжения уже на завершающей стадии, а обустройство освещения и контейнерных бункеров, которые планируется установить на гражданском кладбище вблизи деревни, будут проведены в ближайшее время - подрядчики определены.

«Юрий Павлов полон новых идей и не собирается останавливаться на достигнутом! Пожелаем ему удачи и всегда готовы со стороны Администрации округа помочь с оформлением заявок на достигнутом!» - заключила Оксана Филиппова.
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Пресс-портреты

Филиппова Оксана Владимировна

Филиппова Оксана Владимировна

Глава Пушкиногорского муниципального округа.

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