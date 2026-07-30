В деревне Михново Пушкиногорского округа благоустраивают берег реки благодаря ТОСу

В деревне Михново Пушкиногорского муниципального округа благоустраивают берег реки Сороти и обновляют водоснабжение благодаря ТОСу. Об этом пишет глава округа Оксана Филиппова в соцсети «ВКонтакте».
Фото: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»
Проект ТОСа «Михново» по водоснабжению стал победителем муниципального конкурса. Благодаря активности участия в этом году привлечено в деревне Михново почти 1 миллион 200 тысяч из регионального и местного бюджетов.
По её словам, проекты благоустройства береговой линии реки Сороть и ремонта водоснабжения уже на завершающей стадии, а обустройство освещения и контейнерных бункеров, которые планируется установить на гражданском кладбище вблизи деревни, будут проведены в ближайшее время - подрядчики определены.
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