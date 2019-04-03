Общество

Более 2,2 тыс. жителей Псковской области подтвердили статус предпенсионера через органы Пенсионного фонда

В Псковской области с начала 2019 года в органы Пенсионного фонда поступило 2273 обращения о подтверждении статуса предпенсионера (1188 - от органов занятости населения, 886 от работодателей региона, 199 - в ходе личного приема граждан). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Напомним, что новая льготная категория граждан – лица предпенсионного возраста - появилась с 1 января 2019 года. К предпенсионерам относятся граждане в возрасте «не более чем за 5 лет до достижения пенсионного возраста», установленного Федеральным законом от 03.10.2018 № 350-ФЗ, с учетом переходного периода.

С появлением этого понятия в законодательстве на органы Пенсионного фонда была возложена функция по подтверждению статуса предпенсионера. Эти данные используют органы власти, ведомства и работодатели для предоставления соответствующих мер социальной поддержки. К примеру, центры занятости предоставляют предпенсионерам пособие по безработице, занимаются программами профессионального переобучения и повышения квалификации предпенсионеров. Работодатель предоставляет работнику-предпенсионеру 2 рабочих дня с сохранением заработной платы на прохождение диспансеризаци. Налоговые органы предоставляют льготы по уплате имущественного и земельного налогов.

Необходимости обращаться за получением справки об отнесении к категории лиц предпенсионного возраста у граждан нет. Все ведомства и организации, задействованные в предоставлении соответствующих льгот, запрашивают эти сведения из Пенсионного фонда самостоятельно в рамках соглашений об обмене информацией в электронном виде или через систему межведомственного электронного взаимодействия. Но по желанию граждане предпенсионного возраста могут бесплатно получить информацию о своем праве на приобретенные льготы. Для этого можно подать заявление любым удобным способом: лично или онлайн. Так при личном визите такие сведения можно запросить в территориальных органах Пенсионного фонда или у своего работодателя.

Кроме того, для удобства граждан возможность получения такой справки реализована в Личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда и на портале госуслуг.

Документ формируется автоматически на основании данных, имеющихся в распоряжении ПФР, в том числе сведений (индивидуального) персонифицированного учета, и подтверждается усиленной квалифицированной электронной подписью.

Напомним, в 2019 году предпенсионерами считаются:

женщины 1964, 1965, 1966, 1967 и 1968 (достигшие 51 года) годов рождения;

мужчины 1959, 1960, 1961, 1962 и 1963 (достигшие 56 лет) годов рождения.