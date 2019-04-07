Общество

Дни открытых дверей в межрайонных налоговых инспекциях Псковской области посетили почти 4 тысячи жителей региона

Почти 4 тысячи налогоплательщиков приняли участие во Всероссийской акции «День открытых дверей», которая прошла 4 и 5 апреля во всех межрайонных налоговых инспекциях Управления ФНС России по Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УФНС России по Псковской области, в рамках декларационной кампании, которая заканчивается 30 апреля 2019 года, посетителям разъясняли порядок заполнения налоговой декларации, консультировали как можно подать её в электронном виде. За время проведения акции налогоплательщиками было подано 1937 деклараций.

Жители области, посетившие в эти дни налоговые инспекции, получили возможность подключиться к Интернет - сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» для последующего контроля за начисленными и уплаченными налогами, а также для просмотра и распечатывания налоговых уведомлений и квитанций на уплату налогов, а также оплаты начисленных сумм в режиме онлайн.

Кроме того, все желающие смогли прямо на месте узнать о наличии либо отсутствии у него задолженности по налогам.

Напоминаем, в следующий раз «День открытых дверей» в налоговых инспекциях Псковской области пройдет 25 и 26 апреля. Во время проведения акции налоговые инспекции Псковской области также будут работать с 9 до 20 часов. Для удобства граждан в операционных залах будет увеличен состав специалистов для консультаций.