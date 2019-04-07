Общество

В Псковской области определены площадки для проведения «Диктанта Победы»

В Псковской области определены три площадки для проведения всероссийской акции «Диктант Победы». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, она состоится 7 мая в 13.00 в рамках партийного проекта «Единой России» «Историческая память».

В этот день желающие написать «Диктант Победы» соберутся в проектном офисе «Команда 2018», Псковском государственном университете (аудитория №63) и Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (аудитория №217).

Проверить свои знания о Великой Отечественной войне жители региона смогут, ответив на 20 вопросов теста за 45 минут.

Партийный проект «Историческая память» следит за сохранением и реставрацией памятников истории и культуры. Сегодня в России насчитывается более 90 тыс. памятников федерального, регионального и местного значения, причем каждый второй из них требует срочного капитального ремонта. Партпроект осуществляет контроль за их реставрацией, привлекая к активному сотрудничеству общественников, которые оперативно указывают на те или иные недостатки в работе. Кроме того, ведется специальное направление, которое посвящено сохранению памяти о Великой Отечественной войне, в рамках которого в регионах реализуются такие проекты, как «Вахта памяти», «Свеча памяти» и многие другие.