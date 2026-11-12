Врач объяснила, почему применение иммуномодуляторов при ОРВИ является необоснованным

С наступлением сезона простуд аптеки наполняются препаратами, обещающими укрепить защитные силы организма, и родители готовы покупать их без раздумий. Но что, если за этими обещаниями не стоит ничего, кроме маркетинга?
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С наступлением холодов традиционно растёт спрос на препараты для «повышения иммунитета». Родители массово скупают иммуномодуляторы, рассчитывая снизить частоту ОРВИ у детей и избежать затяжных больничных. Однако, как пояснила ассистент кафедры пропедевтики детских болезней Института материнства и детства Пироговского университета Мария Милёхина, с точки зрения доказательной медицины рутинное применение этой группы препаратов в амбулаторной практике необоснованно и не имеет под собой научной базы.
Чем обусловлена неэффективность популярных противовирусных средств и иммуномодуляторов? Интерфероны — это крупные белковые молекулы. В каплях или спреях для носа они мгновенно смываются слизью, а при приёме внутрь или в форме ректальных свечей разрушаются ферментами, не проникая в кровоток в активной форме. Чтобы интерферон подействовал, его вводят исключительно инъекционно, но такая терапия применяется только при тяжёлых системных заболеваниях, проводится строго в стационаре и сопровождается выраженными побочными эффектами. У индукторов интерферонов нет доказанного механизма действия: настоящие противовирусные средства работают прицельно, блокируя конкретный фермент вируса, а иммуномодуляторы заявляют о хаотичной стимуляции «всего и сразу», не имея чёткой мишени.
Обычная вирусная инфекция проходит самостоятельно в среднем за 5–7 дней благодаря адаптивному иммунитету. Если начать принимать препарат в первые дни болезни, последующее естественное улучшение родители ошибочно припишут действию лекарства. В международной практике не существует ни одного независимого клинического исследования с большой выборкой пациентов, которое подтверждало бы эффективность иммуномодуляторов при ОРВИ. Зачастую инициаторами создания таких средств выступают не учёные, а маркетинговые отделы фармацевтических компаний.
Как подчёркивает эксперт, единственным доказанным и эффективным способом специфической профилактики тяжёлых инфекций остаётся своевременная вакцинация. Для снижения частоты ОРВИ и облегчения их течения необходимы базовые немедикаментозные меры: сбалансированное питание, качественный сон, поддержание оптимальной температуры в помещении, регулярное проветривание, влажная уборка и гигиена рук, пишет