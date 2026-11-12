В Пскове девятиклассникам представили возможности семи колледжей и техникумов

Профориентационный форум «Я хочу быть профессионалом» для учащихся 9-х классов общеобразовательных школ прошёл в Пскове сегодня, 12 ноября. Мероприятие было посвящено знакомству школьников с учреждениями среднего профессионального образования и выбору будущей специальности, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Мария Колон / ПЛН

Организаторами выступили министерство образования Псковской области и Центр опережающей профессиональной подготовки. В форуме приняли участие представители семи образовательных организаций: Псковского политехнического колледжа, Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса, Псковского медицинского колледжа, Псковского кооперативного техникума, Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, колледжа ПсковГУ и Псковского агротехнического колледжа.

С приветственным словом к участникам обратился министр образования Псковской области Александр Сорокин. Он отметил, что главная задача форума — познакомить девятиклассников с возможностями колледжей и техникумов, чтобы они могли определиться с дальнейшим образовательным маршрутом.

«Наша основная задача сегодня — чтобы вы увидели потенциал всех профессиональных образовательных организаций города Пскова, поняли, что вам понравится и куда вы действительно хотели бы поступить. Я хочу пожелать вам сделать правильный выбор, чтобы спустя несколько лет после окончания колледжа вы могли сказать: "Я профессионал, благодаря форуму я правильно выбрал профессию, она мне нравится, и за мной будущее моего города, области и страны"», — сказал Александр Сорокин.

Представитель управления образования администрации города Пскова Наталья Кучерова призвала школьников активнее участвовать в профориентационных мероприятиях и искать возможности для знакомства с разными специальностями.

«Даже если сейчас вы пришли сюда не по своей воле, я призываю вас всегда искать возможность посещать такие мероприятия. Их цель — познакомить вас с наиболее востребованными специальностями, помочь открыть собственные таланты и уникальные способности. Сегодня в нашей стране особое внимание уделяется профессиональной ориентации, потому что стране нужны профессионалы. Поэтому важно, чтобы способности человека раскрывались и совершенствовались с самого юного возраста», — отметила Наталья Кучерова.

Программа форума была построена в формате виртуального путешествия по Пскову. Знакомство с колледжами сопровождалось рассказом об исторических и архитектурных достопримечательностях города. На экране демонстрировали презентации учебных заведений, а студенты выступали с музыкальными и танцевальными номерами.

Представители колледжей рассказали о специальностях, на которые можно поступить после 9-го класса, сроках обучения и особенностях образовательных программ. Школьникам представили направления в сфере информационных технологий, строительства, дизайна, медицины, туризма, торговли, общественного питания, сельского хозяйства, культуры и искусства.

Отдельное внимание уделили практической подготовке студентов. Участникам рассказали о современных учебных мастерских и лабораториях, стажировках на предприятиях региона, участии в профессиональных конкурсах и возможностях трудоустройства после окончания обучения. Псковский медицинский колледж, например, представил достижения студентов в конкурсах профессионального мастерства, волонтёрской деятельности и донорских акциях.

В программу также вошла информация о возможностях для подростков на рынке труда. Сотрудник Кадрового центра города Пскова рассказал школьникам о временном трудоустройстве в период летних каникул и профориентационных мероприятиях.

В завершение участникам напомнили о возможности посетить дни открытых дверей, профессиональные пробы, мастер-классы и экскурсии, которые проводят колледжи и техникумы Пскова.