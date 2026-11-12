Экскурсию для незрячих проведут по псковскому Кремлю

13 ноября в Пскове пройдёт уникальная презентация адаптированной экскурсии по Кремлю — её проведут для незрячих участников, а гиды-экскурсоводы смогут увидеть весь процесс изнутри: как строится маршрут, как звучит текст, как ведётся диалог с человеком, который познаёт мир на слух и на ощупь, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве социальной защиты Псковской области.

Фото: министерство социальной защиты Псковской области

«Это живой мастер-класс, где главный учитель — сама практика. Псковский Кремль — это не только камни и даты. Это место, где история касается каждого. И задача сегодняшнего дня — сделать так, чтобы это прикосновение было доступно всем», - отметили в министерстве.

Мероприятие проводится в рамках проекта «Путешествие без барьеров», реализуемого с участием гранта президента РФ, предоставленного Фондом президентских грантов. Проект направлен на адаптацию национального туристического маршрута «Александр Невский – имя России» для людей с ОВЗ и реализуется Псковской областной общественной организацией «Чудской проект» в партнерстве с министерством социальной защиты Псковской области и министерством туризма Псковской области, Туристского информационного центра Псковской области, Псковскими отделениями Всероссийского общества инвалидов,

Всероссийского общества глухих и Всероссийского общества слепых.