 
Общество

Косметолог рассказала, какие привычки могут вредить коже лица

0

Привычка часами сидеть в телефоне, опустив голову, приводит к горизонтальным складкам на шее и потере четкости овала лица, предупредила врач-косметолог Елизавета Минаева.

«Из-за привычки часами сидеть в телефоне, опустив голову, овал лица теряет четкость», - пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Минаеву.

По словам врача, помимо этой привычки, коже вредит и ряд других ошибок. Минаева отметила, что одной из причин преждевременного старения является отказ от солнцезащитных средств: ультрафиолет разрушает коллаген и эластин и отвечает за большую часть видимых возрастных изменений, поэтому SPF 30-50 нужен каждый день, а не только на пляже.

Кроме того, врач предупредила, что быстрое похудение на препаратах вроде тирзепатида и семаглутида негативно сказывается на коже лица: когда вес уходит стремительно, лицо теряет жировые пакеты, служащие ему естественным каркасом, щеки западают, носогубные складки углубляются, а кожа не успевает сократиться и провисает, пишет РИА Новости.

«Ко мне все чаще приходят пациентки, которые похудели на 15-20 килограмм за несколько месяцев. Фигура стала стройнее, а лицо - осунувшимся и уставшим. Худеть на таких препаратах нужно только под контролем врача, без резких темпов, с достаточным количеством белка и силовыми тренировками», - отметила Минаева.

Врач также обратила внимание на увлечение сложными уходовыми ритуалами: кислоты, ретинол и скрабы одновременно, да еще каждый день, могут разрушать защитный барьер кожи. Сегодня в эстетике ценится естественность - небольшие объемы там, где они действительно нужны, заключила Минаева.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026