Косметолог рассказала, какие привычки могут вредить коже лица

Привычка часами сидеть в телефоне, опустив голову, приводит к горизонтальным складкам на шее и потере четкости овала лица, предупредила врач-косметолог Елизавета Минаева.

«Из-за привычки часами сидеть в телефоне, опустив голову, овал лица теряет четкость», - пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Минаеву.

По словам врача, помимо этой привычки, коже вредит и ряд других ошибок. Минаева отметила, что одной из причин преждевременного старения является отказ от солнцезащитных средств: ультрафиолет разрушает коллаген и эластин и отвечает за большую часть видимых возрастных изменений, поэтому SPF 30-50 нужен каждый день, а не только на пляже.

Кроме того, врач предупредила, что быстрое похудение на препаратах вроде тирзепатида и семаглутида негативно сказывается на коже лица: когда вес уходит стремительно, лицо теряет жировые пакеты, служащие ему естественным каркасом, щеки западают, носогубные складки углубляются, а кожа не успевает сократиться и провисает, пишет РИА Новости.

«Ко мне все чаще приходят пациентки, которые похудели на 15-20 килограмм за несколько месяцев. Фигура стала стройнее, а лицо - осунувшимся и уставшим. Худеть на таких препаратах нужно только под контролем врача, без резких темпов, с достаточным количеством белка и силовыми тренировками», - отметила Минаева.

Врач также обратила внимание на увлечение сложными уходовыми ритуалами: кислоты, ретинол и скрабы одновременно, да еще каждый день, могут разрушать защитный барьер кожи. Сегодня в эстетике ценится естественность - небольшие объемы там, где они действительно нужны, заключила Минаева.