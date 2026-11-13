108-ю годовщину отмечает сегодня Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище

После революции 1917 года и в условиях начинающейся Гражданской войны, советская власть нуждалась в новых командных кадрах для Красной Армии.

В августе 1918 года началось формирование Рязанских пехотных курсов командного состава РККА, на базе которых в последующем создано сначала пехотное, а затем и воздушно-десантное училище.

Первый день занятий на курсах – 13 ноября 1918 года – стал днем рождения училища. Первый выпуск красных командиров состоялся 15 марта 1919 года. Все выпускники были направлены на фронты Гражданской войны.

Всего за годы Гражданской войны было осуществлено семь выпусков, подготовлены 499 командиров. В 1920 году курсы переименованы в 15-ю Рязанскую пехотную школу со сроком обучения три года.

В марте 1937 года школа переименована в Рязанское пехотное училище имени К.Е. Ворошилова. В 1943 году в связи с 25-летием училища и за вклад по подготовке военных кадров училище награждено орденом Красного Знамени. За проявленный героизм в годы Великой Отечественной войны 10 выпускников училища стали Героями Советского Союза.

В 1959 году постановлением Совета Министров СССР Рязанское училище было преобразовано в высшее общевойсковое командное училище. В 1959 году оно было объединено с Алма-Атинским училищем и стало готовить офицеров для армии.

С 1964 года училище называлось Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Сегодня это военное учебное заведение Министерства обороны Российской Федерации именуется как Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознаменное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова и осуществляет подготовку курсантов по программам высшего, среднего, дополнительного профессионального образования в интересах Сухопутных, Воздушно-десантных войск, видов и родов войск МО РФ в соответствии с лицензией и государственной аккредитацией, пишет calend.ru.

Напомним, в Пскове базируется старейшее из ныне существующих соединений Воздушно-десантных войск - 76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознамённая, орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского дивизия.