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Пять школ Пскова поборолись за путёвку в финал акции «Я и Пожарная безопасность»

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Сегодня, 12 ноября, на базе МБОУ «СОШ № 12 имени Героя России А. Ю. Ширяева» стартовал второй этап XXIII региональной комплексной акции «Я и Пожарная безопасность» для четвероклассников города Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото: главное управление МЧС России по Псковской области

Как рассказали в управлении, ребята представили свои презентации и успешно справились с «Игрой по станциям», где показали свои знания о пожарной безопасности, электричестве, безопасности на водных объектах и при эксплуатации газа .

Среди пяти школ города Пскова право выхода в финал завоевала команда - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3».

 

Напомним, что комплексное мероприятие «Я и пожарная безопасность» проводится с 2003 года в общеобразовательных учреждениях Псковской области среди учащихся четвертых классов.

Организаторами конкурса являются главное управление МЧС России по Псковской области, Псковский филиал ПАО «Россети Северо-Запад», Псковское областное отделение ВДПО, ООО «Газпром межрегионгаз Псков», Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям, Министерство образования Псковской области и Управление образования города Пскова.

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