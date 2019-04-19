Андрей Турчак подвел итоги первого экологического форума «Единой России» «Чистая страна»

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак подвел итоги всероссийского экологического форума «Единой России» «Чистая страна». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, в частности, он предложил органам власти провести проверку того, как регионы соблюдают законодательство в части установления тарифов за обращение с отходами.
«В 2019 году в большинстве регионов стартовала реформа в сфере обращения с отходами. Активистам партпроекта «Единой России» «Чистая страна» удалось вскрыть мошеннические схемы, когда региональные операторы вписывают в платежные квитанции двойную оплату за вывоз и утилизацию отходов. Информация передана в Генеральную прокуратуру. Предлагаю органам власти провести проверку того, как наши регионы соблюдают законодательство в части установления тарифов за обращение с отходами», - сказал Турчак.
Он уверен, что отдельная поддержка при реализации реформы необходима социально незащищенным гражданам. «Региональные власти должны установить меры социальной поддержки отдельных категорий граждан при оплате коммунальной услуги по обращению с отходами», - заявил Турчак. Также, по его словам, из регионов поступают жалобы о необоснованной привязке тарифа к площади частных домовладений. «Предлагаю создать особые условия оплаты за обращение с отходами для их хозяев», - предложил он.
Нуждается в стимулировании и раздельный сбор отходов, заметил секретарь Генсовета партии. «Необходимо предусмотреть возврат средств на оплату коммунальной услуги по обращению с отходами гражданам, осуществляющим раздельное накопление», - считает Турчак.
По его мнению, поддержку должны получать и перерабатывающие предприятия. Их необходимо включить в территориальные схемы в области обращения с отходами.
«Особое внимание – теме опасных отходов. Этот вопрос необходимо решить на законодательном уровне и создать всю нужную инфраструктуру», - подчеркнул секретарь Генсовета партии.
Отдельное внимание он уделил вопросу развития экологически чистого транспорта. Турчак рекомендовал органам государственной власти субъектов РФ установить приоритет транспортных средств на газомоторном топливе при проведении закупок и предусмотреть в программах развития электрического автотранспорта введение бесплатных парковок, выделение отдельных полос для движения и развитие сетей зарядных станций.
Также он предложил создать перечень товаров, работ и услуг, закупки которых должны проводиться с учетом экологических критериев. Например, обеспечить приоритет закупки товаров, произведенных из вторичных материальных ресурсов.
«Важная проблема - информирование граждан о реальной экологической обстановке в удобном для них формате. Считаю, что «Единой России» необходимо ускорить внесение в Государственную Думу проекта федерального закона о доступе граждан к экологической информации, а также проработать вопрос о возможности участия общественных инспекторов по охране окружающей среды в проверках, проводимых органами государственного экологического надзора федерального и регионального уровня», - сказал Турчак.
По итогам форума был принят проект резолюции. «Мы представим председателю правительства, председателю нашей партии Дмитрию Анатольевичу Медведеву конкретные предложения, на основе которых будет подготовлен проект поручений правительству», - подчеркнул Турчак.