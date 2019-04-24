Общество

Польский fashion-ритейлер LPP Group откроет три магазина в ТРЦ Fjord Plaza в Пскове

Якорным fashion-арендатором строящегося в Пскове торгово-развлекательного центра Fjord Plaza станет польская группа LPP.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе маркетинга ТРЦ Fjord Plaza, на первом этаже торгово-развлекательного центра откроются три магазина популярных молодежных брендов - Cropp, Sinsay и House. Каждая марка будет представлена в формате монобрендового бутика.

Магазин Cropp займет площадь более 800 кв. м и предложит своим покупателям стильную молодежную одежду, обувь и ультрамодные аксессуары, которые будут уместны и на тусовке, и на танцполе, и в скейт-парке. Философия бренда Cropp - «улетные» вещи по доступной цене: юноши и девушки должны иметь возможность выглядеть модно и ярко, выражать свою индивидуальность.

Другой молодежный бренд - House - разместится на площади 700 кв. м. House - прогрессивный бренд для тех, кто любит городскую моду, музыку и дух свободы. Этот бренд совмещает в себе стиль и удобство, винтаж и последние модные тренды.

Бренд SiNSAY посвящает свои коллекции молодым девушкам, ищущим вдохновение для повседневных образов, а также оригинальные наряды для вечеринок. Магазин SiNSAY займет площадь более 1 тыс. кв. м на первом этаже Fjord Plaza.

LPP Group - компания, которая более 25 лет занимается производством одежды под брендами RESERVED, Cropp, House, MOHITO и SiNSAY. На данный момент компания имеет сеть из 1700 салонов в разных странах мира.

Напомним, ТРЦ Fjord Plaza строится на дальнем Завеличье (Псковский район, д.Борисовичи, ул.Завеличенская, 23). Архитектурная концепция торгового центра выполнена английским бюро Dyer и основана на ландшафтах крупнейшего в мире фьорда - Скорбисанда, внешний облик которого также послужил вдохновением и для внутренней отделки. Внутри объекта разместятся более 100 магазинов, современный кинотеатр на 7 залов, фудкорт, супермаркет, большая зона детских развлечений и многофункциональная lounge-зона Fjord Club для отдыха и проведения мероприятий. Планируется, что Fjord Plaza откроет двери для посетителей в августе этого года.