Аграриев чествовали в Псковском муниципальном округе

Торжественное мероприятие, посвященное награждению аграриев, состоялось в Псковском муниципальном округе, сообщила в Мах глава округа Наталья Федорова.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Мах

«По традиции, в октябре, когда заканчивается активный сельскохозяйственный сезон, мы чествуем аграриев, чей труд является залогом развития нашего муниципалитета. В зале Родинского дома культуры на торжественное мероприятие собрались ветераны агро-промышленного комплекса и представители сельскохозяйственных предприятий нашего округа – люди, чей тяжелый труд достоин признания и уважения. Сердечно поздравили наших аграриев и поблагодарили их за трудолюбие, стойкость, преданность профессии, любовь к родной земле», - отметила Наталья Федорова.

Почетные грамоты, благодарственные письма, ценные подарки, почетные дипломы получили передовики производства, ветераны отрасли, специалисты самых разных профессий в сельском хозяйстве. По словам главы округа, для развития отрасли важны молодые кадры - их поощрили сертификатом с материальной поддержкой.

Также отметили и сельхозпредприятия, которые достигли высоких показателей в производстве: за высокие производственные показатели на заготовке травянистых кормов и сохранение поголовья крупного рогатого скота Почетный диплом I степени вручили опытно-производственному хозяйству «Родина»; за наивысшую продуктивность коров и увеличение надоя на одну голову в 2026 году среди сельхозпредприятий Псковского округа Почетный диплом II степени вручили опытно-производственному хозяйству «Родина»; Почетный диплом I степени – ООО «ПсковАгроИнвест».

Поздравления в адрес аграриев района прозвучали от заместителя министра сельского хозяйства Псковской области Полины Золиной, которая вручила участникам торжества региональные награды. Со приветствием к представителям сельскохозяйственной отрасли обратилась председатель муниципального Собрания Валерия Фомина, заместитель главы администрации округа Татьяна Васильева и начальник отдела сельского хозяйства администрации округа Ольга Крылова. Творческим подарком гостям праздника стали концертные номера артистов дома культуры.

«С праздником, уважаемые работники сельского хозяйства! Мира, добра, благополучия вам и вашим близким!» - заключила Наталья Федорова.