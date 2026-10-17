«Крепче чая ничего»: профилактическая акция «Трезвый водитель» прошла в Псковской области

Профилактическая акция «Трезвый водитель» прошла в Новосокольническом, Бежаницком и Невельском муниципальных округах, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе мероприятия полицейские напомнили водителям об опасности управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения, а также о недопустимости выезда на полосу встречного движения. Подобные нарушения могут привести к ДТП с тяжкими последствиями.

В завершение акции каждому водителю вручили тематическую памятку и чай.

«Уважаемые водители! Помните, что алкоголь и транспортное средство несовместимы! Соблюдайте ПДД! Берегите свою жизнь и жизни окружающих», - призвали в УМВД.