Читатели Историко-краеведческой библиотеки Пскова узнали, что у них общего с первыми христианами

Проректор по учебной и научной работе Псково-Печерской духовной семинарии, кандидат исторических наук, доцент Владимир Дмитриев в рамках проекта «Народный университет» выступил перед читателями Историко-краеведческой библиотеки Пскова имени И. И. Василёва с лекцией «Как жили христиане в первые века христианства», сообщили Псковской Ленте Новостей в централизованной библиотечной системе Пскова.

Афиша: централизованная библиотечная система Пскова

Лектор рассказал, как появилась христианская церковь и что она из себя представляла в первые три века, почему она была тогда вне закона и за что римские власти устраивали гонения на христиан.

Владимир Дмитриев объяснил, почему он называет это время эпохой пассионарного христианства. Он сравнил первых христиан с современными россиянами, которые не видели сами Великой Отечественной войны, но общались или до сих пор общаются с теми, кто её застал, и поэтому для нас это такая же живая история, как и евангельские события для первых последователей церкви Христовой.

Он также объяснил, что римляне были очень веротерпимы и преследовали христиан не за их религию, а за то, что христиане не поклонялись императору, не обожествляли его и не участвовали в посвящённых ему ритуалах.

Согласно источникам, которые привёл Владимир Дмитриев, первыми гонителями христиан стали иудеи, а точнее, те самые фарисеи, которые считали христианскую религию ересью. Но после того, как они подняли восстание против римского владычества, они стали такими же гонимыми, как и христиане.

Первые три века гонения на христиан были локальными, и возникали время от времени в разных частях империи. Но в 250 году случилось первое общеимперское кровавое гонение на христиан – Дециево гонение (по имени тогдашнего императора), после чего давление на них многократно усилилось.

Соответственно, увеличилось и число отпадших от христианской церкви. Их называли «ляпси» от латинского lapsi — «падшие», «оступившиеся» (слово «ляпсус» того же корня), рассказал Владимир Дмитриев.

Но сколько бы римляне ни ущемляли христиан, они так и не смогли убедить их отказаться от их убеждений и в конце концов вынуждены были предоставить им свободу вероисповедания. После чего в христианской церкви произошёл раскол между теми, кто был категорически против того, чтобы принять обратно lapsi, которые хотели вернуться в лоно церкви, и теми, кто считал, что они достойны прощения при условии искреннего раскаяния.

Собравшиеся на лекцию узнали, чем закончились эти споры, как проходили раннехристианские богослужения, почему христианские общины привлекали людей всех сословий – от рабов до аристократов и как зарождались первые церковные таинства.

Владимир Дмитриев также ответил на все вопросы слушателей, поскольку, по его же словам, изначально был настроен на живое общение с аудиторией, а не на односторонне изложение информации.