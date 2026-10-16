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На границе в Псковской области запретили ввоз партии насекомых-энтомофагов из Италии

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В МАПП Бурачки на российско-латвийской границе Россельхознадзор запретил ввоз партии насекомых-энтомофагов и нематод-энтомофагов из Италии, сообщили Псковской Ленте Новостей в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

На российско-латвийской границе в МАПП Бурачки, расположенном в Псковской области, должностными лицами управления Россельхознадзора проведен ветеринарный контроль партии насекомых-энтомофагов и нематод-энтомофагов, следующих в адрес московского получателя.

В ходе проверки инспекторы ведомства выявили нарушение указания Россельхознадзора: поступление товара итальянского предприятия, ветеринарная сертификация продукции которого приостановлена с 07.10.2026 для ввоза и транзита в/через территорию Российской Федерации.

Ввоз живого товара на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, оформлена декларация о возврате груза. Товар возвращен на сопредельную территорию.

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