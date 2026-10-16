Издатель игры «Мира танков» сменил владельца

Группу компаний «Леста Игры», выпускающую «Мир танков» и другие игровые проекты, приобрела компания АО «Промышленные сооружения», объединяющая частных инвесторов. Новый владелец планирует вложить в развитие российской игровой индустрии до десяти миллиардов рублей за три года. Об этом сообщила пресс-служба компании на официальном сайте.
Скриншот с официального сайта
Представитель нового владельца заявил, что управляющая команда и стратегия развития «Леста Игр» останутся прежними.
В ближайшие три года инвестор рассчитывает вложить до 10 млрд рублей в российскую игровую индустрию, в том числе через создание венчурного фонда. Планируется поддерживать не только разработки «Леста Игр», но и внешние проекты.
«Наша цель — в общей сложности выпустить за три года не менее пяти новых продуктов», — сообщил представитель АО «Промышленные сооружения».
Отдельно новый владелец обратился к аудитории «Мира танков» и затронул тему игрового баланса.
«Поклонники трилогии “Леста Игр” могут быть уверены, что их интересы останутся неизменным приоритетом компании. Мы знаем, что нерф БОПСов на XI уровне вызвал позитивный отклик у аудитории “Мира танков”. Нами уже создана специальная рабочая группа, занимающаяся вопросом артиллерии», — заявили в компании.