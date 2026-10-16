Координатор Московского отделения ЛДПР: Брак не освобождает от ответственности за насилие

Ответственность за насилие в семье давно закреплена в правовых нормах, но на практике эти нормы срабатывают далеко не всегда. Почему наличие закона не гарантирует защиты — и что мешает ему работать?

Изображение сгенерировано нейросетью

«Закон о домашнем насилии, в том виде, в котором его преподносят, — это скорее популизм. Ответственность за побои, причинение вреда здоровью, истязание и сексуальное насилие уже предусмотрена действующим законодательством. Брак не освобождает от этой ответственности. Поэтому отдельный закон здесь не требуется — необходимо добиваться исполнения существующих норм», — отметил координатор Московского отделения ЛДПР Роман Крастелев.

По его словам, проблема в правоприменении. Когда супруг или супруга обращается в полицию, до сих пор можно столкнуться с отношением: ничего страшного, это же дома произошло. Правоохранительные органы должны последовательно применять закон независимо от того, кто совершил насилие — член семьи или посторонний человек, пишет в комментарии RuNews24.ru.