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Как работать с ВИЧ-инфицированными, рассказали студентам Псковского медколледжа

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Студенты 3-го курса Псковского медицинского колледжа посетили одно из подразделений Псковской областной инфекционной клинической больницы – Центр профилактики и борьбы со СПИДом и инфекционными заболеваниями, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве здравоохранения Псковской области.

Фото здесь и далее: Министерство здравоохранения Псковской области

В рамках встречи им рассказали об истории СПИД-центра и провели обзорную экскурсию по филиалу. Студенты ознакомились с условиями приема пациентов, порядком внутренней маршрутизации, спецификой работы с ВИЧ-инфицированными и особенностями ведения статистической отчётности. Наибольший интерес у студентов вызвали рабочее место социального работника и комната психологической разгрузки, оборудованная в кабинете психолога.

Вторым этапом мероприятия стала лекция о профилактике ВИЧ-инфекции для будущего медицинского персонала среднего звена Псковской области.

«Знания о ВИЧ-инфекции – важная часть подготовки квалификацированных медицинских специалистов. Данная категория работников ежедневно сталкивается с биологическими жидкостями, включая кровь. Понимание механизмов передачи ВИЧ и строгое следование универсальным мерам предосторожности (использование перчаток, защита глаз и кожи при риске контакта с кровью) — это прямой путь к предотвращению профессионального инфицирования», - отметили в минздраве.

Отмечается, что лечебный процесс при ВИЧ-инфекции включает не только медицинские манипуляции, но и психологическую поддержку, помощь в адаптации к заболеванию. Врач, фельдшер или медсестра должны уметь тактично информировать пациента о его состоянии, объяснять суть заболевания, факторы риска и правила безопасного поведения. Важно также обучать не только самого пациента, но и его близких — например, правилам ухода и профилактики.

В свою очередь, понимание особенностей течения ВИЧ-инфекции помогает среднему медицинскому персоналу научиться раннему выявлению характерных симптомов и своевременному направлению пациента на дообследование и лечение к врачу-инфекционисту.

Таким образом, изучение ВИЧ-инфекции формирует у студентов комплекс компетенций: от обеспечения личной безопасности до оказания качественной помощи пациентам и проведения профилактической работы. Это напрямую влияет на эффективность работы среднего медицинского персонала и качество оказания медицинской помощи в целом.

В завершении все участники профилактического мероприятия традиционно получили наглядные информационно-просветительские материалы, чтобы лучше разобраться в сути социально значимых инфекционных заболеваний.

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