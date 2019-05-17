Общество

Пскович при помощи гвоздей решил бороться с озорными детьми

Пскович объявил войну детям, которые любят бегать по крышам гаражей. Об этом сообщил в своем Инстаграм заместитель главы администрации города Александр Коновалов.

Он написал, что вчера вечером стал свидетелем, как «один гражданин объявил «войну» детям, которые, как и многие из нас, в детстве от неуемной энергии штурмуют гаражи, заборы, деревья».

Дабы пресечь озорство во время летних каникул, гражданин решил вбить гвозди в крышу своего гаража, который находится между 19 и 10 лицеями. Александр Коновалов отмечает, что данные гаражи в большинстве своем являются самостроями и в текущем году будут демонтированы.

«Но не буду отклоняться от сути - несложно представить, что может произойти, если ребенок в азарте наскочит на такую заградительную линию из 150 мм гвоздей. Боюсь представить, что у данного гражданина есть свои дети. Интересно, в домашних условиях методы воспитания является такими же радикальными? Конечно, завтра совместно с городскими службами подумаем, что можно предпринять, дабы уберечь детей от травм и, не дай бог, более тяжелых последствий, а пока... нет слов находчивости и безграничной любви к детям», - заключил заместитель главы города.