Общество

В первом конкурсе территориальных общественных управлений Псковской области участвует 32 проекта

В первом конкурсе проектов местных инициатив среди территориальных общественных управлений (ТОС) Псковской области примет участие 32 проекта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области. Такое решение принято 21 мая на первом заседании конкурсной комиссии, которое провел заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков.

Члены комиссии познакомились с каждой из представленных заявок. В результате было принято решение, что каждая из них соответствует всем требованиям положения о конкурсе.

«Уровень подготовки и проработки всех заявок оказался очень высок. В этом вопросе представителям общественных самоуправлений серьезная помощь была оказана на площадке "Команда 2018", где прошел ряд образовательных семинаров», - заметила начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации Псковской области Елена Тимашова и добавила, что сотрудники управления подготовительную работу провели и с руководством муниципальных образований.

Таким образом, в конкурсе примут участие проекты от ТОС из 17 поселений 11 районов - Великолукского, Красногородского, Куньинского, Опочецкого, Палкинского, Печорского, Порховского, Псковского, Себежского, Струго-Красненского и Островского районов - и одного городского округа. В основном проекты направлены на благоустройство территории.

На последующих заседаниях комиссии каждый из проектов-участников будет тщательно проанализирован в соответствии с установленными критериями. Победителей объявят не позднее 15 июня.

На реализацию лучших проектов бюджетам муниципальных образований будут предоставляться субсидии из областного бюджета из расчета не более 200 тысяч рублей на каждый проект. Всего на создание условий для развития территориального общественного самоуправления и поддержку проектов ТОС в областном бюджете в этом году предусмотрено 3,5 миллиона рублей. Работа проводится в целях исполнения поручения президента РФ.

Добавим, что организатором конкурса выступает управление по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации области. Конкурс направлен на поддержку инициатив ТОС, расположенных на территории Псковской области. Планируется, что он будет проводиться ежегодно. Сейчас на территории региона осуществляют деятельность 32 ТОС.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников неоднократно отмечал, что создание органов территориального общественного самоуправления - одно из перспективных направлений работы: такие объединения инициативных граждан смогут решать широкий круг вопросов, связанных с улучшением качества жизни населения определенной территории.