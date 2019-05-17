Общество

Жителям Куньи разъяснили, в каких случаях теплицы и другие хозпостройки облагаются налогом

В Куньинской Центральной районной библиотеке в рамках Дня социальной информации прошла встреча с главным государственным налоговым инспектором отдела учета и работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС России № 2 по Псковской области Ольгой Лукашенковой.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УФНС России по Псковской области, сотрудник налоговой службы подробно рассказала об имущественных налогах физических лиц, имущественных налоговых вычетах и льготах по данным видам налогов.

Кроме того, участники встречи в формате обсуждения рассмотрели вопрос о том, в каких случаях теплицы и другие постройки, расположенные на земельных участках физлиц облагаются налогом. Как подчеркнула Ольга Лукашенкова, хозпостройки, которые не относятся к недвижимости, в ЕГРН не регистрируются и вышеуказанным налогом не облагаются. Речь идет, в частности, о не имеющих капитального фундамента теплицах, сборно-разборных хозблоках, бытовках, навесах, некапитальных временных строениях. Также она пояснила, что даже если хозпостройка и зарегистрирована в ЕГРН, но ее площадь не более 50 кв.м, то налог с нее не взимается.

Кроме того, участники мероприятия были проинформированы и об изменениях налогового законодательства, которые вступили в силу в настоящее время: поправках в области транспортного налога на машины, которые находятся в угоне; о дополнительных вычетах по земельному и имущественному налогу для многодетных семей и др.

Напомним, День социальной информации из цикла «На приеме у населения», который традиционно проходит в Кунье - это организации встреч населения поселка с представителями организаций и учреждений, оказывающих государственные и муниципальные услуги, с целью информирования населения о предоставляемых услугах, порядке и условиях их оказания, в том числе и в режиме онлайн. Участники встречи могут получить компетентный ответ на возникшие вопросы. Проводится демонстрация официальных сайтов данных учреждений и организаций.