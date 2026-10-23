Каким должен быть наш герой: как прошла региональная конференция «Путь изобретателя Псковщины»

Региональная конференция «Путь изобретателя Псковщины» в рамках Всероссийского фестиваля научно-технического творчества и изобретательства ВОИР «Путь изобретателя» прошла в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Андрей Николаев / ПЛН

Цель конференции – вовлечение талантливой молодежи в создание новых технологий и помощь молодым людям в прохождении пути от идеи к патентованию и реальному внедрению разработок в экономику. Девиз мероприятия: «Изобретай для России».

Встреча началась с экскурсии по библиотеке, которую провела генеральный директор учреждения Лариса Егорова. Она презентовала участникам Региональный центр консервации и реставрации, рассказала об истории создания помещения, интересных вещах и проектах, переданных центру. Кроме того, участники посетили книжную выставку «Великие открытия и изобретения России».

Открывая конференцию, с приветственным словом выступил куратор регионального отделения Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) Псковской области, кандидат экономических наук, депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

«Это уже стало доброй традицией для Псковской области – ежегодно проводить мероприятие, посвященное изобретательству. Подобные форумы и конференции нужны для того, чтобы привлечь внимание наших жителей и молодежи к людям, которые посвятили себя изобретательству. Мне посчастливилось работать на заводе электротехнического оборудования, где таких специалистов было больше ста. Это уникальные люди, которые всю свою жизнь посвящают изобретениям, постоянно находятся в расчетах, в поиске идеи и ее реализации. Благодаря этим людям, этой профессии изобретателя, мы черпаем блага современной цивилизации. Я рад, что интерес к изобретательству присутствует и на Псковщине. Сегодня, в первую очередь, хотелось бы обратиться к нашей молодежи - если вам интересно это направление, ищите и реализовывайте себя. И я уверен, вы сделаете свои изобретения, которым будут пользоваться другие люди», – сказал парламентарий.

После этого Александр Козловский вручил благодарственное письмо депутата Государственной Думы советнику исполнительного директора Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Анне Монаховой за плодотворное сотрудничество, активное участие в реализации совместных инициатив, значительный вклад в развитие изобретательской и рационализаторской деятельности, поддержку инновационных идей и укрепление партнерских отношений. Помимо этого, диплом за организацию региональной конференции «Путь изобретателя Псковщины» в рамках фестиваля ВОИР «Путь изобретателя» в Псковской областной библиотеке вручили генеральному директору Ларисе Егоровой.

Участников встречи также поприветствовала советник исполнительного директора ВОИР Анна Манахова: «За четыре года к фестивалю присоединилось порядка 40 регионов, порядка 700 тысяч участников. От имени Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов я благодарю Псковскую область за то, что вы присоединились, что вам интересно это направление, и что вы уделяете такое внимание развитию изобретательской деятельности и движения. Я от души желаю каждому сегодня найти здесь свой путь изобретателя, начать этот путь и делать что-то важное для страны, создавать и изобретать для России».

От имени министерства образования с приветственным словом выступил заместитель министра Сергей Николаев. «Не важно, в каком образовательной организации вы учитесь и какую профессию будущую специалиста получаете. За вами будущее нашего государства, нашей Псковской области, вашего поселка. Ведь изобретение не рождается моментально, оно происходит постепенно, а может быть, оно уже есть в ваших умах для того, чтобы через некоторое время выступить здесь как изобретатель и человек, который привнес вклад в развитие своей будущей профессии», – сказал он.

Врио ректора Псковского государственного университета Сергей Николаев отметил актуальность профессии: «Это важно в современных условиях и для развития государства. Традиционно университет является местом притяжения изобретателей, местом их становления и развития. Я думаю, что время, проведенное вот здесь, сегодня и сейчас, не пройдет зря, и через какое-то время мы также соберемся, но уже будем слушать наших молодых перспективных студентов».

Генеральный директор библиотеки Лариса Егорова назвала изобретателя героем: «На этой неделе я присутствовала на медиафоруме, и на одной из секций спикер говорил на тему: "Каким должен быть наш герой". Знаете, кто был героем? Ученые. Был молодой наш ученый-математик, который решил уравнение, считавшееся нерешенным 200 лет. Говорилось о девушке, которая изобрела два спутника, сейчас они тестируются. Говорилось о том, что в России сейчас можно и нужно быть ученым. Это модно. И я также хочу обратиться к нашим молодым людям: будущее за вами, и нам нужно раскрывать и развивать наш Псковский регион. И я желаю вам новых открытий».

После этого участники мероприятия заслушали доклады. Звучали презентации руководителя Псковской региональной общественной организации по содействию популяризации научных знаний «Союза ученых Псковской области», доктора технических наук, профессора кафедры электороэнергетики, электропровода и систем автоматизации ПсковГУ Игоря Плохова, заслуженного работника высшей школы РФ, доктора технических наук, профессора, Почетного гражданина Пскова Сергея Вертешева, руководителя Передовой инженерной школы гибридных технологий в станкостроении Союзного государства, кандидата технических наук, доцента Михаила Донченко, заведующего учебной лабораторией – военного учебного центра при ПсковГУ Владислава Кияшко, генерального директора ООО PonyTech Антона Логинова, преподавателя Инженерно-экономического лицея имени Академика И. М. Виноградова Вячеслава Дятлова и других ученых.