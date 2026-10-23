Александр Козловский: ЕР поддержит проект федерального бюджета в первом чтении

В Государственной Думе готовится к первому чтению проект федерального бюджета на 2027–2029 годы. Как сообщил в своем канале в Max депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, фракция поддержит документ.

На реализацию новой Народной программы партии в ближайшие три года предусмотрено более 18 триллионов рублей. Об этом сообщил председатель партии Дмитрий Медведев на совещании с руководством «Единой России» и представителями правительства.

За этими цифрами стоят вполне конкретные задачи, от решения которых зависит качество жизни людей, заметил Александр Козловский: «Прежде всего, это обеспечение безопасности страны, всесторонняя поддержка участников специальной военной операции и их семей. Не только социальные гарантии и положенные выплаты, но и помощь в реабилитации, возвращении к мирной жизни, профессиональной реализации».

Один из важнейших приоритетов — поддержка семей с детьми, продолжил парламентарий. На эти цели в трёхлетнем бюджете предусмотрено 10 триллионов рублей, ещё почти 2 триллиона — на улучшение жилищных условий. Продолжится строительство и обновление школ, больниц, поликлиник, а с 2027 года стартует новая программа капитального ремонта детских садов.

«Для Псковской области, где немало небольших городов и сельских населённых пунктов, особое значение имеют инфраструктурные программы. На развитие дорожного хозяйства в стране запланировано почти 4,5 триллиона рублей, на благоустройство общественных пространств — более 180 миллиардов. Это те направления, результаты которых жители видят непосредственно у себя дома», - подчеркнул депутат.

Отдельно Александр Козловский отметил развитие отечественной промышленности и технологий. Почти 2 триллиона рублей предусмотрено на проекты технологического лидерства. «Как человек, много лет посвятивший машиностроению, убеждён: инвестиции в собственные разработки, современные производства и подготовку инженерных кадров — необходимое условие устойчивого развития российской экономики», - заявил он.

Важный вопрос — финансовые возможности регионов, продолжил Александр Козловский и пояснил, что предусмотренный перенос сроков погашения бюджетных кредитов позволит ежегодно направлять около 100 миллиардов рублей на реализацию значимых проектов. Дмитрий Медведев также предложил проработать вопрос освобождения регионов от уплаты процентов по таким кредитам.