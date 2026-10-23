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Псковичи ответили, какие профессии считают самыми благородными

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В рейтинге благородных профессий, по мнению псковичей, на первом месте находятся врачи и медсестры. К таким выводам пришли аналитики сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob на основе опроса, который прошел с 25 сентября по 15 октября. В нем приняли участие представители экономически активного населения.

Изображение сгенерировано нейросетью

Самой благородной, нравственной, самоотверженной и честной профессией псковичи назвали медицинского работника (29% голосов), чаще всего упоминались такие специализации как неотложная помощь, акушерство и хирургия. В топ-3 также вошли учителя и военнослужащие (по 12% опрошенных), спасатели, сотрудники МЧС и пожарные (6%).

3% респондентов называют самыми благородными рабочие специальности, такие как шахтеры, электрики, сварщики, строители, моряки. Еще 3% — инженеров: проектировщиков, технологов, химиков, энергетиков, экологов.

Среди других вариантов опрошенные называли дворников и уборщиков, социальных работников и волонтеров, пилотов и космонавтов, правозащитников и полицейских, журналистов и библиотекарей, ученых и фермеров и прочих.

Еще 7% уверены, что самоотверженные люди есть в любой профессии, а 5% считают, что нравственных и честных профессий сейчас нет.

Мужчины в качестве самых благородных людей чаще называли военнослужащих, спасателей и инженеров. Женщины же значительно чаще отдавали свои голоса медикам.

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