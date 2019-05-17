Общество

Иван Цецерский не расценивает переход на новую должность как наказание за провалы

Иван Цецерский не расценивает свой переход на должность председателя правления Национальной ассоциации развития местного самоуправления как наказание за провалы. Об этом он заявил на пресс-конференции 23 мая.

«Меня не ликвидировали за проступки. Это была оценка моей работы на посту главы города. Когда переходишь на федеральный уровень работы, с уровня города на уровень страны, это серьезная нагрузка», - отметил он.

Кроме того, Иван Цецерский прокомментировал свой скорый отъезд в Москву в свете того, что до Ганзейских дней в Пскове остается чуть более месяца. «Если б в подготовке к Ганзе были бы явные провалы, меня бы оставили. Но многое сделано в таком объеме, что в оставшийся промежуток не вижу трудностей», - отметил он.

Иван Цецерский останется членом федерального оргкомитета и будет участвовать в Ганзейских днях. «Мэры ганзейских городов меня знают лично, и мое отсутствие породило бы у них возмущение. Я уже не глава города, но постараюсь быть рядом, чтобы псковичи не заметили проблем», - заключил он.

Напомним, депутаты Псковской городской Думы на заседании в четверг досрочно прекратили полномочия главы Пскова Ивана Цецерского. Уход с поста руководителя муниципалитета связан с избранием Цецерского председателем правления Национальной ассоциации развития местного самоуправления. Дальнейшая деятельность требует переезда в Москву. При этом он сохранит за собой полномочия депутата Псковской городской думы по одномандатному избирательному округу №5.