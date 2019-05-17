Общество

Самые активные участники псковского отряда профсоюзных тимуровцев награждены билетами в кино

Волонтерский отряд тимуровцев Псковского облсовпрофа подвел итоги работы с февраля по май. По итогам последних трудовыx месяцев 9 самыx активныx волонтеров награждены билетами в кино. Финансирование данного поощрения стало возможным благодаря участию тимуровцев в проекте «Улучшение качества жизни бывших узников концлагерей и жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Псковской области».

С февраля по начало мая волонтеры отряда 19 раз посетили дома своих старших товарищей для оказания помощи: мыли окна, делали влажную уборку, выбивали ковры, выполняли другие хозяйственные поручения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в псковском профсоюзе, по-прежнему самым востребованным видом помощи, которую ребята оказывают пожилым людям, остается уборка помещений, а также сопровождение на различных мероприятиях. Новым и необычным видом помощи стало оказание парикмахерских услуг – к девушкам-тимуровцам дамы элегантного возраста обращаются за помощью в покраске волос. А участник отряда Алексей Леонтьев помог одной из своих подопечных написать письмо губернатору. Отметим, что в некоторых cлучаяx старшее поколение напрямую обращается к молодежи за помощью: так Алина Марданова каждый месяц посещает одну из участниц проекта, которая сама звонит волонтеру и договаривается об удобном времени.

«Мне оказали помощь тимуровцы: помыли окна, xорошо справились с работой. Очень благодарна нашей молодежи, xорошие студенты, веселые. Молодцы!» — так охарактеризовала работу волонтеров в своем отзыве бывший малолетний узник фашистскиx концлагерей Лариса Быстрова.

Напомним, что отряд действует в рамкаx проекта «Тимуровцы двух поколений», который реализуется общественной организации «СемьЯ», СОП Псковский облсовпроф и первичной профсоюзной организации студентов ПсковГУ. В июле 2015 года проект стал одним из победителей программы «Активное поколение» и получил финансирование от благотворительного Фонда Елены и Геннадия Тимченко сроком на полгода. В настоящий момент проект существует благодаря партнерским отношениям с несколькими общественными организациями, в том числе Центром устойчивого развития региона и команде волонтеров-студентов. С ноября 2018 года отряд тимуровцев принимает участие во втором этапе социального проекта «Улучшение качества жизни бывших узников концлагерей и жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Псковской области». Благодаря партнерской поддержке отряд обеспечен чистящими и моющими средствами для оказания помощи пенсионерам. Поддержка также выражается в поощрении самых активных волонтеров по итогам работы каждых трех месяцев.

Ежемесячно псковские волонтеры помогают пожилым людям в уборке помещений, мытье окон и полов, сопровождают на прогулках, а также просто общаются. В числе подопечных отряда ветераны, бывшие узники концлагерей, пенсионеры по старости и граждане, относящиеся к категории дети войны.

Заявки на предоставление помощи отрядом принимаются по будням с 9.00 до 17.00. По всем вопросам можно позвонить координатору волонтерского отряда Светлане Артемьевой – 8 (8112) 72-39-05.