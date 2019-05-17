Общество

Правительство Москвы и администрация Псковской области подписали соглашение о сотрудничестве

В Белом зале правительства Москвы состоялась церемония подписания Программы сотрудничества на 2019 – 2023 годы по реализации Соглашения между правительством Москвы и администрацией Псковской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, свои подписи под документом поставили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и мэр Москвы Сергей Собянин.

«Уверен, это соглашение пойдет на пользу как Псковской области, так и Москве», - заявил мэр столицы. Он поблагодарил Михаила Ведерникова и выразил надежду, что теперь совместные проекты будут более эффективными и полезными для региона. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, в свою очередь, поблагодарил Сергея Собянина за организацию и проведение дней Псковской области в Москве.

«Спасибо, что активно делитесь наработками. Московские коллеги очень помогают нам в работе над транспортным вопросом», - заявил Михаил Ведерников и выразил уверенность в том, что все договоренности, зафиксированные в соглашении, будут выполнены.

Программа сотрудничества рассчитана на пять лет и включает в себя детально прописанные механизмы взаимодействия по различным направлениям, в том числе в туристической отрасли.