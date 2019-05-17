Общество

Школа безопасности «Стоп Угроза» для детей начала свою работу в Пскове





«Стоп Угроза» - это школа детской безопасности, посещая тренинги которой, каждый ребенок может получить необходимые навыки безопасного поведения на улице, в интернете, в школе. Профессиональные педагоги и психологи учат детей грамотным действиям в случае опасности: при общении с незнакомцем, ЧС, травле, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы школы.





«Наши тренинги – это практические занятия, на которых мы отрабатываем важные навыки, - рассказывает руководитель филиала в Пскове Павел Андреев, - мы работаем и с детьми (от 5 лет), и с их родителями, что повышает эффективность занятия. Практика и только практика! Никаких занудных лекций, нравоучений, запугиваний. Детям с нами весело, интересно, а главное – полезно!».





По статистике, 4 из 5 детей поможет незнакомцу в поисках котенка. 99% детей будут искать родителей в случае пожара, а не выход. 80% детей думают, что преступник – это злой дядя с пистолетом и в черной маске. 70% детей считают, что подъезд – это безопасное место, в которое нужно бежать при угрозе. Тренеры разрушают опасные стереотипы, которые сложились у школьников, доводят грамотные действия до автоматизма, консультируют родителей, чтобы те могли проводить беседы дома и быть услышанными.





Школа безопасности уже проводит занятия в Пскове.