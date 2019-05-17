Общество

Строительство долгожданной школы в Гдове откладывается как минимум до 2021 года

Строительство долгожданной новой школы в Гдове придется отложить как минимум до 2021 года из-за проблем с подключением к сетям теплоснабжения, несмотря на наказы депутатов Псковского областного Собрания и соответствующее поручение губернатора региона.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий вопрос рассматривался сегодня, 29 мая, на заседании парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике в ходе отчета о выполнении мероприятий по реализации постановления Псковского областного Собрания депутатов от 25 декабря 2018 года № 697 «О проекте закона Псковской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» за I квартал 2019 года.

Первый заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Геннадий Барышников сообщил, что вопрос по строительству школы в Гдове прорабатывался, но на данный момент, по его словам, муниципалитетом не предоставлены документы в полном объеме, поэтому невозможно подать заявку по этому объекту в этом году, и на следующий год школа также не попадает в профильную госпрограмму.

Геннадий Барышников конкретизировал, что сложности возникли с подбором территории под строительство школы, а также с подключением ко всем необходимым инженерным сетям, прежде всего, теплоцентрали. «Все эти вопросы требуют решения на муниципальном уровне», - добавил чиновник.

Председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов в свою очередь уточнил, что в настоящий момент мощности теплосетей в Гдовском районе не позволяют подключить еще один объект. «Есть несколько вариантов решения этой проблемы. Сейчас «Нева Энергия» просчитывает этот проект, в том числе, чтобы и за счет собственных средства обеспечить дополнительное теплоснабжение Гдова. Если эти вопросы будут решены, мы можем успеть войти с заявкой на 2021 год», - заявил он.

Председатель парламентского бюджетного комитета Борис Полозов потребовал от ответственных чиновников хотя бы предоставить какой-то график работ по этому проекту. «Хотелось увидеть что-то конкретное, кроме того, что слушать, что вы не готовы», - высказался он.

Геннадий Барышников заверил, что график и дорожная карта по этому проекту уже составлены. «Но мы не можем своим графиком влиять на те обстоятельства, которые от нас не зависят. Администрация Гдовского района должна обеспечить все подготовительные работы», - добавил он.

Депутат Сергей Быков обратил внимание, что был свидетелем, как начиналось строительство Дновской школы. «Там тоже все сваливалось на район и делалось на надрыве, потому что в районах нет специалистов, тем более в таких маленьких, как Гдовский. Поэтому администрация должна взять на себя работу по подготовке предпроектной документации», - отметил он.

Его коллега по парламенту Лев Шлосберг заявил, что в Гдовском районе нет проблемы с выбором участка: «Проблема там одна - не хватает мощностей с теплоснабжением, и эта проблема не может решиться уже десять лет. Нужно построить новую котельную, и сейчас концессионера подталкивают за счет своих средств построить этот объект, но он от этого уклоняется, а в бюджете на это средств нет».

Сергей Грахов не согласился с такой трактовкой: «Заинтересованность в строительстве котельной у концессионера есть, это показали наши переговоры с руководством. Вопросов будет школа или нет у нас не возникает, она обязательно будет. Но мы прорабатываем также вопрос о модернизации системы теплоснабжения в районах, чтобы позволит минимизировать стоимость теплоэнергии для граждан за счет модернизации котельных. Для коммерческой структуры это уникальная возможность с участием средств федерального бюджета модернизировать котельную».

Борис Полозов призвал чиновников к следующему обсуждению наказов депутатов предоставить план-график по этому мероприятию. «В противном случае просто уже не хочется тратить время на то, чтобы снова услышать, почему что-то невозможно реализовать», - заключил он.