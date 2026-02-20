Кадровый центр в Псковской области запустил систему сопровождения молодых людей

Кадровый центр «Работа России» Псковской области внедряет новую систему поддержки молодых людей от 12 до 35 лет, сообщили Псковской Ленте Новостей в Областном центре занятости населения.

«Система направлена не просто на профориентацию, а на сопровождение молодого человека от школьной скамьи до конкретного рабочего места. Школы, вузы, карьерные центры и работодатели теперь объединены едиными правилами и информационной средой», - отметили в ОЦЗН.

Система делит молодых людей на четыре возрастные группы: 12–14, 14–18, 18–25 и 25–35 лет. Также разделяют по уровню образования и опыту работы, всего выделяют 13 клиентских групп. Для каждой группы разработали инструменты и программы сопровождения.

Сопровождение проходит в несколько этапов:

Школа (12–18 лет): специалисты определяют интересы и способности через тестирование, затем организуют экскурсии на предприятия региона для знакомства с профессиями. Студенчество (СПО и вуз): во время учёбы оценивают шансы на трудоустройство. Выпуск (18–35 лет): при окончании учебы выпускники должны либо трудоустроиться, либо подписать договор о целевом обучении. Адаптация: после найма молодым специалистам предлагают программы наставничества. Удержание в профессии: работодателям рекомендуют создавать карьерные планы и системы мотивации. Развитие компетенций: молодые сотрудники проходят обучение и повышают квалификацию через партнёров и портал «Работа России». Переобучение: если профессия становится неактуальной, службы занятости помогают освоить новую специальность.

Чтобы воспользоваться программой, нужно зарегистрироваться на портале «Работа России», заполнить анкету в разделе «Организация профессиональной ориентации граждан» и отправить заявку с согласием на обработку персональных данных, и специалисты предоставят консультацию.

В 2025 году центр провёл 1 196 мероприятий — лекции, тестирования, экскурсии, ярмарки и мастер-классы, в которых приняли участие более 32 тысяч человек и 150 образовательных учреждений региона. В январе 2026 года профориентационный трек прошли уже 266 человек.

Программа реализуется в рамках федерального проекта «Образование для рынка труда» нацпроекта «Кадры».