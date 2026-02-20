Активистки «Женского движения Единой России» поздравили военных в псковском госпитале

Накануне Дня защитника Отечества активистки «Женского движения "Единой России"» поздравили бойцов в госпитале Пскова. Женщины совместно с центром добровольчества, артистами и серебряными волонтерами Псковского района организовали концерт и подготовили подарки для военнослужащих, проходящих лечение, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Фотографии: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Каждый военнослужащий получил подарок: сладкие угощения, предметы первой необходимости, а еще открытки от детей.

Те из пациентов, кто не смог прийти на концерт по состоянию здоровья, не остались без праздника. Артисты сами заглянули к ним в палаты, подарив персональные выступления.

«Для "Женского движения" это такой сердечный, душевный порыв. Потому что для нас очень важно поздравить наших мужчин, наших защитников, на чьих плечах сейчас и держится мир. Это наши мужчины. Неважно, из какого они города, из какого региона России. Это наши люди, и мы просто обязаны и по-человечески, и по-христиански им помогать», - отметила региональный координатор партийного проекта «Женское движение «Единой России» Наталья Юрченко.

Также в пресс-службе отметили, что частичку домашнего тепла волонтеры дарят бойцам на главные российские праздники. Такие акции стали доброй традицией, которая объединяет представителей власти, общественных организаций и простых жителей в стремлении поддержать защитников Отечества.